Оценивая слова Путина «мы повторим», Шерин заявил, что РФ ни перед кем не будет лебезить

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высоко оценил слова президента России Владимира Путина о готовности нашей страны дать отпор любому противнику, в том числе с оружием в руках. Ранее был опубликован фрагмент интервью Владимира Путина ТАСС, в котором президент ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами Александра Невского:

«Если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим! Кто с мечом к нам придет — от меча погибнет!»

По мнению депутата ГД Александра Шерина, жесткое заявление президента — важный сигнал всем недоброжелателям нашей страны: Россия не собирается плясать под чужую дудку.

«То, что сказал президент, — это нормальная позиция любого государства, которое беспокоится о своей репутации на международной арене, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы ни перед кем не собираемся лебезить, заискивать, с кем-то о чем-то договариваться в ущерб нашим интересам. Абсолютное большинство граждан нашей страны полностью согласно с позицией нашего президента, что мы способны и готовы защитить наше Отечество, в том числе с оружием в руках».

Строя наступательную внешнюю политику, России не нужно обращать внимание на советы предателей «лечь под Запад», отмечает депутат ГД.

«Конечно, во все времена было большое количество предателей, эти люди были, есть и будут, к сожалению, во всех странах, — подчеркнул собеседник ФАН. — Поэтому, без сомнения, кто-то будет говорить, что нам надо ложиться под Запад, договариваться со странами, которые, бряцая оружием, будут пытаться нас склонить в сторону своих интересов. Но, если мы пойдем на поводу у западных стран, мы будем только провоцировать наших врагов на жесткие действия в отношении нашей страны».

Политика попустительства Западу, ущемляющая российские интересы, в том числе в отношении исторической памяти, недопустима, отмечает первый зампред профильного комитета ГД.

«Мы всегда должны давать всем понять, что держим порох сухим. Это будет отрезвлять тех, кто хочет заставить Российскую Федерацию унижаться или плясать под чью-то дудку!» — эмоционально резюмировал Александр Шерин.

Десятая часть интервью с Владимиром Путиным, опубликованная во вторник, 10 марта, просвещена памяти о Великой Отечественной войне, а также лидеру СССР Иосифу Сталину и фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру.

Напомним, среди поправок, предложенных в Конституцию РФ, есть положение о защите исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне.