США намерены противостоять попыткам «манипулировать нефтяными рынками»

Москва, 10 марта. Соединенные Штаты Америки будут противостоять нестабильности, вызванной попытками других государств «манипулировать нефтяными рынками». Об этом заявила представитель министерства энергетики США Шайлин Хайнс.

По ее словам, администрация президента США Дональда внимательно следит за воздействием на мировые нефтяные рынки коронавируса (COVID-19) и прошедшей на прошлой неделе встречи ОПЕК+. Как говорится в заявлении Минэнерго, попытки государственных субъектов манипулировать нефтяными рынками подчеркивают значимость Вашингтона как надежного поставщика энергии для партнеров и союзников по всему миру.

Хайнс подчеркнула, что Соединенные Штаты, как крупнейший в мире производитель нефти и газа, могут и будут противостоять этой нестабильности.

Напомним, один доллар можно купить по цене от 75,55 до 100 рублей, цена одного евро колеблется от 86,5 до 100 рублей. Отмечается, что 9 марта курс американской валюты на международном рынке Forex подскочил на 9,5% и превысил отметку в 75 рублей.

Срыв сделки ОПЕК+, произошедший из-за разногласий между участниками картеля, не сумевших договориться о сокращении нефтедобычи, повлек за собой обрушение цен на нефть, а после и фондовых рынков, и курса национальной валюты. Как считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, обвал должен был произойти в любом случае — и коронавирус тут совершенно не причем.

В некотором роде это даже хорошо, добавил Колташов: хоть котировки и не упали до своего минимума, но дальнейшего стремительного падения точно не будет. Что же касается падения курса рубля, то экономист не увидел в этом никаких поводов, которые могли бы подвигнуть население на некие резкие движения.