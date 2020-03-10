Путин назвал «чушью» заявления о вине Сталина в развязывании Второй мировой

Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью собачьей» заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны.

«Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина [за развязывание войны], чушь это собачья просто», — подчеркнул глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Европарламент еще в сентябре прошлого года принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой возложил вину за развязывание Второй мировой войны не только на фашистскую Германию, но и на Советский Союз. Евродепутат Сандра Калниете и вовсе назвала Сталина «союзником Гитлера».

Президент России уже отмечал, что резолюция ЕП является верхом цинизма. Путин заявлял, что Россия защитит память о Второй мировой войне, представив миру историческую правду в виде архивных документов, собранных в специальном центре.

Кроме того, недавно вице-президент США Майк Пенс, критикуя социализм, фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.

Как отметил историк Евгений Гурьев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», искажение западными странами результатов Второй мировой войны является частью их информационной кампании против России. По его мнению, дополнительным поводом для попыток переписать историю стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, которое будут праздновать 9 мая 2020 года.