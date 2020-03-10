В Казахстане назвали эффективной сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Нур-Султан, 10 марта. Сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, сдерживанию, мониторингу и взаимодействию показала свою эффектность. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

Он напомнил, что сделка формально действует до 31 марта. На следующей же неделе, а именно 18 марта, пройдет техническая комиссия. Казахстан на ней будет представлен на уровне директора департамента министерства энергетики.

«Там не будут рассматриваться вопросы продления или приостановления — это не та комиссия, это какие-то рабочие моменты, подготовка к принятию решения», — объяснил Ногаев.

Напомним, в ночь на 9 марта цены на нефть на мировом рынке обрушились почти на 50% на фоне безуспешных переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Утром в понедельник стоимость нефти марки Brent снизилась до 31,74 доллара за баррель. Обрушение цен на черное золото повлекло снижение курса рубля.

На переговорах страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи топлива в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно уменьшить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, против этой идеи выступила Россия. Москва предложила продлить текущие договоренности на второй квартал.

Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что даже в условиях низких цен на нефть руководство страны сможет гарантировать выполнение социальных обязательств и сохранение финансовой стабильности. Эксперты назвали выгоду для России от такого исхода — страна может обратить сложившуюся ситуацию себе на пользу, приступив к оперативным мерам по переработке собственного сырья.