В Роскачестве рассказали о недостатках большинства смарт-часов

Москва, 10 марта. Эксперты Роскачества выявили недостатки в работе смарт-часов и рассказали о них на сайте организации.

Специалисты протестировали 24 модели «умных» часов девяти брендов, оценив их по 237 показателям в семи категориях, которые были выбраны в соответствии с ключевыми потребностями пользователей.

Оценивалось следующее: функции контроля физической активности и управления смартфоном, качество сборки, удобство пользования, приложение смартфона, функциональность и батарея.

Хорошее взаимодействие со смартфоном показали четыре модели. При этом управление камерой смартфона с часов оказалось возможным только у одного из проверенных устройств, а голосовое управление — лишь у трети.

Проверка батареи показала, что лучшим моделям на полную зарядку потребовалось чуть больше часа, а худшим — более трех.

По мнению экспертов, одной из главных опций таких девайсов является отображение физической активности пользователя, поэтому в идеале они должны фиксировать, насколько подвижен был человек: подсчитывать пройденные им шаги, сожженные калории и сердечный ритм.

Однако из всех исследованных моделей только две определили количество шагов точно.

«Значительная часть устройств ошибается в большую сторону, что создает у носителя часов иллюзию, что он уже достиг желаемой отметки, к примеру, в 10 тысяч шагов в день», — говорится в результатах исследования.

Кроме того, у смарт-часов страдает и точность определения сердечного ритма — неверные показатели зафиксированы у половины моделей. При этом абсолютно точных часов в этой категории не было вообще. Также треть моделей не имеет функции отслеживания набора высоты.

Идеальными у всех проверенных часов были признаны результаты в исследовании на безопасность. Отлично справились устройства и с сообщениями из соцсетей.