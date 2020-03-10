На процессе о сбитом MH17 для контроля над журналистами привлекли полицию

В Нидерландах в судебном корпусе возле аэропорта «Схипхол» прошел первый день слушаний по делу о гибели самолета Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Подтверждение на аккредитацию прислали меньше чем за день до открытия процесса. Тогда же сообщили, что для видеосъемки в зале суда необходимо предварительно получить разрешение. Прибыв на место, выяснилось, что «видеосъемка в зале суда» означает, что всех, кто получил разрешение, впустят в зал суда в первый день процесса всего на пять минут, а потом сразу выведут и больше туда пускать не будут. Так все и произошло.

Журналистов сильно удивило, что, хотя процесс проводил Окружной суд в Гааге, проходить он будет не в его официальной резиденции — Дворце правосудия в Гааге, а в Комплексе правосудия «Схипхол» в 1,5 километра от одноименного аэропорта Амстердама. Если дворец находится в самом центре Гааги, то этот комплекс окружают бескрайние поля, а поблизости — только учебный центр пожарных и спасателей и казарма королевских войск Нидерландов.

Официальной причиной переноса была объявлена нехватка мест в зале в Гааге для всех желающих, но на самом деле всех желающих в зал не пускают. Более того, в зале суда присутствуют только официальные лица — человек 30 в черных мантиях. Они могли бы запросто уместиться не то что в любом зале, но даже в любом школьном классе.

Перед началом процесса все журналисты топтались перед входом в комплекс. Они отлавливали участвующих в процессе судей и прокуроров, но те отделывались общими словами и ничего информативного не говорили. Иностранные журналисты делали селфи в холле комплекса под парадным портретом короля Нидерландов.

Потом всех пригласили в пресс-центр, где было установлено множество больших мониторов, на которых транслировалось происходящее в зале суда.

Пресс-центр находился не в огромном комплексе, где есть даже тюрьма, а в отдельном здании напротив него. Попав туда, все были поражены тем, что везде были повешены и установлены таблички, которые сообщали, что любые аудио и видео съемки на первом этаже (где находится пресс-центр) запрещены. При этом официально слушания названы открытыми.

Причем запрещено не только коллег фотографировать, но даже мониторы. Журналисты были крайне удивлены такой свободой слова и задавали закономерный вопрос: а зачем мы тогда сюда приехали?

Многие пренебрегли запретом и стали фотографировать мониторы, но к ним тут же стали подбегать охранники и требовать стереть фото, угрожая удалением из зала. Так как нарушителей было много, а охранников мало, то скоро в пресс-центре появились полицейские в форме, наглядно показывая каких высот достигла свобода слова в королевстве. Хотя снимать было нечего: на мониторе был виден председатель суда, который рассказывал о важности процесса и соблюдении законности в его работе.

При этом было заявлено, что самый главный вопрос — почему Украина не закрыла небо для гражданских самолетов в ходе ведения военных действий — рассматриваться судом вообще не будет. Более того, Украина входит в число стран, проводящих данное расследование, хотя ее военные являются подозреваемыми в уничтожении гражданского самолета.

Журналисты в пресс-центре откровенно скучали и занимались своим традиционным делом — брали интервью друг у друга.

Процесс начался в 10.00, а уже в 10.30 председатель, утомившись, объявил получасовой перерыв.

В 11 часов процесс продолжился, и председатель перешел к рассказу о четырех обвиняемых, которые отказались от присутствия в суде. С их стороны это было абсолютно правильно, так как практически официально объявлено, что целью суда является не поиск виновных в гибели авиалайнера, а доказательство причастности к ней России. При таких условиях у четверых обвиняемых возможность оправдаться еще меньше, чем было у обвиняемых на судах инквизиции. Все, что сообщил Хендрик Штаенхуис, всем было известно и до начала процесса. Единственная интересная новость от него — он сообщил имя обвиняемого, нанявшего адвокатскую фирму, которая будет защищать его интересы на этом суде. Это Олег Пулатов.

Судья сообщил, что его сотрудники дозвонились до обвиняемого Сергея Дубинского и пригласили его на процесс, но он заявил, что это не он. Экспертиза же по голосу установила, что это был все-таки был он. Председатель привел множество таких бессмысленных деталей.

После представителя слово взяла другая судья, которая перечислила все страны, граждане которых погибли в малайзийском авиалайнере. А затем стала перечислять поименно всех 298 погибших.

После этого интерес к происходящему в зале суда в пресс-центре пропал полностью. Началось интенсивное общение журналистов друг с другом.

Голландцы сообщили мне, что из всех судей их страны Хендрик Штаенхуис — «самый государственный». Именно он проводил процесс против главного врага властей — Герта Вилдерса, выступающего против засилья мигрантов. Однако отправить его в тюрьму не смог.

Сейчас возглавляемая Гертом Вилдерсом «Партия свободы» является второй по значению политической силой в стране по итогам последних парламентских выборов.

Другие коллеги сообщили, что в той части зала, которая не видна на мониторе, присутствуют 15 привилегированных журналистов в штатском и большинство из них — американцы. Факт присутствия 15 журналистов в зале суда был подтвержден официально, но какие СМИ они представляют, нам сообщить отказались.

Множество журналистов возмущались тем, что тут не только порядки как в тюрьме, указывая на охранников, курсирующих в проходах между столами с журналистами, но и настоящий грабеж: цены в местной столовой — ядерные, а парковка стоит 2,5 евро в час.

Украинские мастера пера плакались, что автобус из аэропорта до комплекса идет всего восемь минут, а стоит целых 2,5 евро. Так как он относится к городскому транспорту, то им его не компенсируют и будут они беднеть весь процесс со скоростью пять евро в день.

Затем к общей беседе подключился корреспондент Deutsche Welle и со смехом сказал, что сломался женский туалет и на нем теперь висит объявление, предлагающее женщинам пользоваться соседним — то есть мужским.

«Голландцы, как обычно, всех нас решили сделать третьим полом!» — сообщил нам немец.

К обеду судья закончила чтение списка имен 298 жертв. После этого по предложению председателя суда все присутствующие в зале почтили их память вставанием, а потом Хендрик Штаенхуис объявил перерыв.

Расходясь на перерыв, многие журналисты высказывали мнение, что за год, как планируется официально, этот процесс не кончится, а займет гораздо больше времени.

Заметим, что в ЕСПЧ сейчас рассматривается иск против Украины, поданный четырьмя семьями людей, погибших в результате катастрофы малайзийского Boeing. Истцы обвиняют Киев в том, что власти страны не сделали все необходимое для защиты пассажиров — например, не закрыли полностью воздушное пространство над зоной конфликта.