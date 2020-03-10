Юшков рассказал, почему Россия не согласилась на ультиматум Саудовской Аравии в ОПЕК+

В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Саудовская Аравия фактически поставила России ультиматум по соглашению ОПЕК+, уверен эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее», — цитирует газета «Ведомости» слова источника, близкого к Кремлю.

Как он утверждает, решение о выходе приняла Саудовская Аравия. По словам высокопоставленного чиновника, саудиты хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи нефти на страны, не входящие в ОПЕК.

«Изначально было ясно, что сделка с ОПЕК не навсегда, и вопрос был только в моменте выхода из нее», — сказал он.

В свою очередь, аналитик Игорь Юшков подтверждает, что российская сторона действительно не собиралась выходить из соглашения ОПЕК+, а хотела сохранить квоты, которые действуют в первом квартале 2020 года.

«Страны ОПЕК, прежде всего, Саудовская Аравия, настаивали на том, что нужно снизить объемы производства. У них бюджет верстается [из расчета] больше, чем 70 долларов за баррель, а поэтому им цена нужна выше, чем та, которая установилась. Россия предлагала потерпеть период низких цен, который возник в начале 2020 года из-за коронавируса. Когда он пройдет, то предполагается, что цены потребления нефти в Китае восстановятся. Тогда мы будем в коридоре 60–65 долларов за баррель», — рассказал Юшков в интервью Федеральному агентству новостей.

Тем не менее позиция других нефтедобывающих стран все равно сводилась к снижению объемов добычи нефти, утверждает собеседник ФАН.

«Поэтому Россия ехала на переговоры в Вену, по сути, с позицией готовности к торгу, предлагая квоты вообще не трогать. А Саудовская Аравия явно поставила ультиматум, — или мы все вместе сокращаемся на полтора миллиона баррелей в сутки, или соглашения не будет вообще. То, что это был ультиматум, говорит тот факт, что Александр Новак (министр энергетики России. — Прим. ФАН) был вынужден вернуться в Москву и обсудить вопрос непосредственно с президентом и главами нефтяных компаний. Россия, соответственно, не согласилась из-за позиции Роснефти, которая всегда выступала против этого соглашения», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что из-за падения мировых цен на нефть страны ОПЕК теряют примерно 500 миллионов долларов дохода в день.

Напомним, что 9 марта цены на нефть обвалились более чем на 30% после того, как прошло заседание ОПЕК+. Итогом встречи стал еще и тот факт, что Россия вышла из сделки.

При этом ФАН сообщал, что срыв сделки ОПЕК+ произошел из-за разногласий между участниками картеля. Страны не смогли договориться о сокращении нефтедобычи, что повлекло за собой обрушение цен на нефть, а также фондовых рынков и курса национальной валюты.