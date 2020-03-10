Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых

Нур-Султан, 10 марта. Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку 9,25% до 12% годовых. Об этом рассказал председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства.

По его словам, решение было принято из-за необходимости обеспечить поддержание стабильности цен на фоне возросших рисков со стороны внешнего сектора. Кроме того, он уточнил, что Казахстану нужно обеспечить защиту обменного курса тенге.

«Национальный банк на внеочередном заседании принял решение 10 марта текущего года повысить базовую ставку до 12% с процентным коридором +/- 1,5 процентных пункта», — подчеркнул он.

Напомним, один доллар можно купить по цене от 75,55 до 100 рублей, цена одного евро колеблется от 86,5 до 100 рублей. Отмечается, что 9 марта курс американской валюты на международном рынке Forex подскочил на 9,5% и превысил отметку в 75 рублей.

Срыв сделки ОПЕК+, произошедший из-за разногласий между участниками картеля, не сумевших договориться о сокращении нефтедобычи, повлек за собой обрушение цен на нефть, а после и фондовых рынков, и курса национальной валюты. Как считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, обвал должен был произойти в любом случае — и коронавирус тут совершенно не причем.

В некотором роде это даже хорошо, добавил Колташов: хоть котировки и не упали до своего минимума, но дальнейшего стремительного падения точно не будет. Что же касается падения курса рубля, то экономист не увидел в этом никаких поводов, которые могли бы подвигнуть население на некие резкие движения.