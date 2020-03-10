Кабмин РФ может признать проблемы из-за коронавируса форс-мажором в госзакупках

Москва, 10 марта. Правительство России может признать трудности, вызванные вспышкой коронавируса, форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

По данным журналистов, вопросом о выпуске соответствующего нормативного акта занимаются Минюст, Минфин и Минпромторг. По их словам, Кабмин РФ уже согласовал такое решение.

«Сегодня необходимо нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам», — объяснили в Минпромторге.

В ведомстве подтвердили, что действующее законодательство позволяет правительству определять особенности осуществления конкретных закупок.

Согласно последним данным, коронавирус COVID-19 подтвержден уже у более чем 110 тысяч пациентов, скончались около 3,8 тысячи человек, вылечились — свыше 62 тысяч заразившихся. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.

В недавнем докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) говорится о том, что потери мировой экономики, связанные с распространением коронавируса, могут составить в этом году порядка двух триллионов долларов. Мировой экономический рост из-за влияния эпидемии составит только 1,7% вместо прогнозируемых ранее 2,7%. Больше всего, по мнению аналитиков, пострадают государства — экспортеры нефти, а также сырьевых товаров.