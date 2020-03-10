Цены на нефть в мире выросли на 7% после резкого снижения котировок

Москва, 10 марта. Мировые цены на нефть утром во вторник коррекционно растут на 7% после падения на 24–25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.

В 8.03 по московскому времени было зафиксировано подорожание майского фьючерса марки Brent на 7,33%, то есть до 36,88 доллара за баррель.

При этом апрельский фьючерс марки WTI вырос на 6,91% — до 33,28 доллара за баррель, хотя снижение котировок еще в понедельник достигало 30%. Для марки Brent оно стало самым сильным однодневным падением с 1991 года.

Резкое снижение было вызвано неопределенностью вокруг добычи сырья странами ОПЕК+ после того, как 6 марта, в пятницу, они не договорились об изменении параметров соглашения и о его продлении.

В связи с этим с 1 апреля ни один из участников прежнего альянса не будет иметь обязательств ограничивать добычу. Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить ее и снизить цены на нефть.

Другим риском для рынка нефти продолжает оставаться вспышка коронавируса в мире, поскольку связанные с заболеванием карантинные меры негативно отражаются на производстве, туризме и цепи поставок. Аналитики опасаются, что COVID-19 может сдержать рост мировой экономики и негативно отразиться на нефтяном спросе.

К падению цен на нефть привел отказ России продлевать сделку ОПЕК+ о заморозке роста добычи сырья. По данным СМИ, после этого Саудовская Аравия объявила РФ «ценовую войну», снизив стоимость своей нефти. Эксперты полагают, что Россия и страны альянса еще могут договориться до конца марта, передает НСН. Кроме того, они позитивно оценивают решение российских властей на переговорах, поскольку считают, что сохранение доли рынка за счет увеличения добычи для России в долгосрочной перспективе важнее, чем нынешнее падение доходов от нефтяного экспорта.