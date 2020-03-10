Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

Москва, 10 марта. Центробанк принял решение начать упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке с 10 марта. Продажа будет осуществляться в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Данные операции будут проводиться с учетом фактической стоимости нефти, а также ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле. Упреждающая продажа продолжится, пока не начнутся регулярные продажи иностранной валюты из средств ФНБ.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», — подчеркнули в Банке России.

Кроме того, Центробанк посчитал целесообразным провести во вторник аукцион «репо» «тонкой настройки». Объем аукциона составит 500 миллиардов рублей. Также регулятор увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению американских долларов до 5 миллиардов со сроком исполнения 10 марта.

В ЦБ отметили, что уровень ликвидности банковского сектора сейчас достаточен для устойчивой работы финансовой системы нашей страны. Регулятор продолжит мониторить ситуацию на российском и мировом финансовом рынках и будет уточнять объемы операций по предоставлению ликвидности.

Напомним, на фоне провала переговоров по ОПЕК+ в ночь на 9 марта рухнули цены на нефть на мировом рынке. По состоянию на 01.02 по московскому времени цена за баррель нефти Brent опустилась до отметки в 31,43 долларов, сообщает телеканал «360». Таким образом, снижение составило порядка 31,1%. Ситуация негативно сказалась на курсе рубля.

10 марта мировые цены на черное золото постепенно начали повышаться. Утром во вторник стоимость нефти марки Brent увеличилась на 7%, пишет НСН.