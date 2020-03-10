МИД Казахстана не исключил перенос сроков встречи по Сирии в астанинском формате

Нур-Султан, 10 марта. Сроки переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в астанинском формате, которые запланированы на март в Нур-Султане, могут быть перенесены. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Он напомнил, что о проведении консультаций в марте упоминалось еще в декабре. Однако с тех пор ситуация, по его словам, изменилась.

«Вполне возможно, что не будет [встречи в марте]», — не исключил глава внешнеполитического ведомства республики.

Предыдущие переговоры по Сирии в астанинском формате прошли в Нур-Султане 10 и 11 декабря прошлого года. На встречу тогда прибыли делегации из Сирии, представители ООН, Ирака, Ливана и Иордании.

Напомним, что Россия, а также Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе, который поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирии, проходящие под эгидой ООН. За несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в стране, прекращению огня и возврату к мирной жизни, а также созданию зон деэскалации.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее назвал астанинский формат единственным эффективным процессом, позволившим снизить уровень насилия в Сирии.