Минобороны РФ собрало более 27 миллионов фотографий и записей о фронтовиках

Москва, 10 марта. Министерство обороны России собрало более 27 миллионов фотографий и записей об участниках Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Все собранные записи и снимки попадут на сайт «Дорога памяти». Цель проекта — объединить десятки миллионов фотографий фронтовиков, блокадников, партизан, военных корреспондентов, сотрудников оборонных предприятий и всех, кто «самоотверженно сражался и трудился», защищая родную землю от фашистов.

«Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из домашних архивов», — говорится в описании проекта.

Отправить снимок или сведения может любой желающий, загрузив данные на сайте «Дорога памяти», пишет «Вечерняя Москва». После проверки пользователь получит письмо со ссылкой на запись. При отсутствии доступа к Интернету фотографии и записи можно отправить по почте или отнести в ближайший военный комиссариат.

Помимо сайта, собранные данные войдут в экспозицию галереи «Дорога памяти». Ее возведут на территории Главного храма ВС РФ к 75-летию Великой Победы. В галерее с помощью специальных технологий продемонстрируют снимки и имена участников Великой Отечественной войны.

Отметим, что еще один уникальный раздел под названием «Хранившие семейное тепло» появился на сайте Минобороны РФ в канун Международного женского дня. Раздел посвятили женам советских полководцев времен Великой Отечественной войны, сообщает «АиФ».