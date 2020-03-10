Синоптики рассказали, что весна пришла еще не окончательно

Москва, 10 марта. К концу недели в регионах центральной России ожидается резкое понижение температуры. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, температура начнет понижаться со среды — днем будет 6–11 выше нуля.

При этом в четверг, а также пятницу днем воздух прогреется до плюс 4–9 градусов. Как пишет «Российская газета», в субботу ночью могут быть заморозки. Днем синоптики прогнозируют плюс 2–7 градусов.

Эксперты добавили, что в Москве в ближайшие двое суток днем будет плюс 8-10 и дождливо. В четверг днем воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, может пойти дождь. Кроме того, в пятницу днем ожидается температура плюс 4-9 градусов, ночью в субботу столбики термометров упадут до минус двух. Днем будет до плюс 2-7 градусов.

Начало весны в России стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. По предварительным данным, жителей Москвы в марте ждут сразу несколько температурных рекордов. В Международный женский день столбики термометров достигнут отметки в плюс 11 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал россиянам в 2020 году «малиновое» лето. По его словам, в России будет зона идеального климатического комфорта. Специалист добавил, что в течение ближайших месяцев будет наблюдаться аномальная погода, а показатели температуры будут стабильно превышать норму.