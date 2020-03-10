Apple и Эрмитаж показали снятый одним кадром пятичасовой фильм о музее

Москва, 10 марта. Корпорация Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, который был снят одним кадром и на одном заряде на последнюю модель «яблочного» смартфона iPhone 11 Pro Max. Об этом рассказали в американской компании.

Фильм и трейлер к нему уже размещены на официальном YouTube-канале «Apple Россия», а англоязычная версия — на глобальном канале Apple. Лента представляет собой прогулку по музею, во время которой зрителям демонстрируются 45 залов и почти 600 произведений искусства.

По словам режиссера проекта Аксиньи Гог, этим фильмом создатели хотели показать один день из жизни музея.

«Для меня Эрмитаж — это особенный персонаж, главный герой нашего путешествия, который живет своей жизнью. В проекте для меня важна связь времен: точнее, искусства, существующего вне времени и современной жизни, новейших технологий. Надеюсь, что зрители найдут время отвлечься от суеты и погрузиться в медитативную красоту», — объяснила она.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что такой эксперимент показывает новый взгляд на известный музей. По его мнению, лента — это путешествие по Эрмитажу человека, который медитативно рассматривает произведения искусства и приучает зрителя к медленному чтению образов.

Пиотровский заметил, что фильм, подготовленный с помощью самых современных технологий, показывает классический музей и классическое искусство.

«Показывает, казалось бы, «обычный» Эрмитаж, но под необычным углом. Все это — следующий этап электронной эстетики, когда технологии начинают гуманизироваться. Это и есть современность», — добавил он.

В фильме можно услышать оригинальные композиции Романа Литвинова (Mujuice), Антона Шварца и Габриэля Прокофьева, а также хореографические перформансы и живое выступление неоклассика Кирилла Рихтера.

Ранее стало известно, что Apple отложила выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2 из-за проблем с поставками системных плат, которые возникли на фоне вспышки нового коронавируса, передает телеканал «360». Новинку должны были оснастить процессором А13, на котором работает и iPhone 11.