Вильфанд рассказал, когда лучше сажать картошку

Москва, 10 марта. Теплая зима и начало весны еще не повод считать территорию центральной России субтропиками, поэтому традиционные сроки посадки картофеля лучше не менять. Такое мнение выразил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик напомнил, что и раньше, например, в 2017 году, в европейской части страны в марте наблюдалась более чем теплая погода. Однако, по его словам, уже в начале апреля холода возвращались, а к 9 мая мог выпасть снег. Столбики термометра при этом показывали не более пяти градусов тепла.

«Не нужно считать, что мы в субтропиках живем, и сажать картошку», — рассказал Вильфанд.

Специалист посоветовал лучше перенести посадки овоща на конец первой декады мая. Он добавил, что земля действительно за зиму не слишком замерзла, однако пока не достаточно теплая для того, чтобы сажать картофель.

Вильфанд недавно заявил, что россиянам пора забыть привычное им слово «целина». По его мнению, климатические изменения не позволят жителям страны осваивать новые сельскохозяйственные земли.

Научный руководитель Гидрометцентра России также пообещал, что в марте практически на всей территории страны температура воздуха будет превышать норму. Вильфанд добавил, что только в районе Байкала — в Бурятии и Читинской области — она будет максимально близка к нормальной для этого времени года.