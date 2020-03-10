Титов сообщил о рисках для развития малого бизнеса в новом КоАП

Москва, 10 марта. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем он заявил, что принятие нового КоАП РФ, а также проекта процессуального кодекса несет риски для развития бизнеса в России.

Титов попросил Мишустина организовать на уровне правительства совещание по законопроектам с участием бизнес-омбудсмена и предпринимателей. Тем временем в Министерстве юстиции РФ отметили, что в настоящее время ведется доработка кодексов с учетом поступающих предложений. В Минюсте также заявили, что в конце января проект закона был отправлен уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей, однако его позиция в министерство пока не поступила.

В своем письме Титов выделил несколько пунктов, которые могут осложнить работу предпринимателей. В частности, одним из них стало увеличение размеров административных штрафов в новом КоАП. По мнению бизнес-омбудсмена, для этого нет «экономического обоснования».

Например, согласно законопроекту нового кодекса, штрафы предпринимателей за нарушения санитарных требований к условиям пребывания и обучения детей вырастут в 70 раз. Кроме того, Титов отметил понятие «грубого административного нарушения», которое может быть субъективно истолкован судом.

При этом уполномоченный по делам предпринимателей написал, что он всецело поддерживает работу правительства по ликвидации избыточных требований. Но, по его мнению, бизнес пока не фиксирует «позитивных результатов», сообщает ТАСС.

Напомним, 30 января Министерство юстиции РФ опубликовало проекты КоАП и процессуального кодекса. Они должны прийти на смену действующим документам. Их предлагается ввести с 1 января следующего года.

Ранее Минюст РФ признал, что новые штраф за нарушение ПДД не соответствуют запросам общества. В результате чего проект был отправлен на доработку, пишет «Газета.ru».