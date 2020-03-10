В России могут пересмотреть порядок льготной очереди в детсады

Москва, 10 марта. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил наделить детей-сирот из приемных семей и семей опекунов правом на внеочередное зачисление в детские сады.

Депутат обратился с предложением к министру просвещения Сергею Кравцову.

Как пишет RT, согласно действующему российскому законодательству, право на внеочередное зачисление в детский сад имеют несколько льготных категорий граждан. В том числе это дети-инвалиды, дети военнослужащих и сотрудников полиции, а также дети матерей-одиночек.

Как считает Нилов, аналогичное право должны иметь дети-сироты, воспитывающиеся приемными родителями или опекунами.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут закон о бессрочном действии квоты на поступление в вузы для детей-сирот. Сейчас в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» есть плавающая норма, которая дает право детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, поступать в вуз на бюджет за счет установленной квоты. Срок действия этого пункта не закреплен бессрочно: в настоящее время он действует до 1 января 2021 года.

Авторы законопроекта — Алексей Кобилев и Ольга Окунева (при участии президента фонда развития социальных проектов «Прогресс» Кирилла Терентьева) — считают, что ограничение действия квоты во времени мешает подросткам планировать свое будущее и стремиться получить высшее образование. Новый закон предлагает закрепить бессрочность ее действия в ФЗ-273.