Эксперты назвали регионы России с самой доступной ипотекой

Москва, 10 марта. Эксперты составили рейтинг регионов России по доступности ипотеки. Первые строчки заняли северные регионы, а в конце списка оказались республики Кавказа.

При составлении рейтинга эксперты РИА Новости проанализировали данные за 2019 год и определили, сколько семей в каждом регионе могут позволить себе взять ипотеку. Исследователи использовали официальные данные Центробанка и Росстата. За основу взяли ипотеку на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров при условии, что первоначальный взнос составляет 30% от стоимости жилья.

На первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь в прошлом году взять кредит на покупку жилья могли 70,9% семей. Вторую строчку заняла Магаданская область с показателем 63,8%. На третье место эксперты поставили Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 57,2%. Кроме того, в топ-10 вошли Ненецкий автономный округ (53,1%), Камчатский край (45,6%), Ленинградская (45,4%), Мурманская (43,8%) и Кемеровская (42,2%) области, а также республики Коми (41,9%) и Саха (Якутия, 41,4%). Москва заняла 36-ю строчку рейтинга, а Петербург оказался на 19-м месте, пишет «Вечерняя Москва».

На последнем месте рейтинга оказалась Ингушетия — здесь доля семей, способных взять ипотеку, составила всего 8,5%. Кроме того, нижние строчки заняли Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Тыва. Как пишет ForPost, внизу рейтинга оказались Крым и Севастополь. Это может быть обусловлено высокой стоимостью жилья на полуострове, ведь Крым часто выбирают в качестве региона для переезда.

В нижнюю часть списка попал и Приморский край. Эксперты считают, что причина кроется в большом среднем составе семьи в регионе, передает Deita.ru.

Ранее Минфин сообщил, что средняя ставка по ипотеке в нашей стране может опуститься ниже 8% уже в текущем году. Сейчас главная задача заключается в том, чтобы достичь этого показателя к 2024 году.