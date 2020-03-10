Москва, 10 марта. В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщил близкий к Кремлю чиновник. По его словам, Россия не выходила из сделки, а выступала за ее продолжение, сообщают «Ведомости».

Как уточнил источник, решение о выходе приняла Саудовская Аравия. Другой высокопоставленный политик объяснил, что представители Саудовской Аравии хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, не входящие в ОПЕК.

«Изначально было ясно, что сделка с ОПЕК не навсегда, и вопрос был только в моменте выхода из нее», — подчеркнул источник.

9 марта курсы европейской и американской валют к рублю взлетели на международном рынке на фоне обрушения цен на нефть. Евро достиг отметки в 86 рублей, доллар — 75 рублей.

Обвал курса рубля стал следствием ситуации на рынке нефти. После провала на переговорах в Вене представителей стран ОПЕК+ стоимость нефти марок Brent и WTI упала на 30%.

На переговорах страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи топлива в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно уменьшить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, против этой идеи выступила, в частности, Россия. Москва предложила продлить текущие договоренности на второй квартал.

Как считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, обвал должен был произойти в любом случае — и коронавирус тут совершенно не причем.

В некотором роде это даже хорошо, добавил Колташов: хоть котировки и не упали до своего минимума, но дальнейшего стремительного падения точно не будет. Что же касается падения курса рубля, то экономист не увидел в этом никаких поводов, которые могли бы подвигнуть население на некие резкие движения.