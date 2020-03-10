Ажиотажа на покупку валюты в обменных пунктах Дальнего Востока не наблюдается

Владивосток, 10 марта. Ажиотажного спроса на покупку долларов и евро в обменных пунктах и офисах банков на Дальнем Востоке не наблюдается. Об этом рассказали представители банков.

Как уточнили в финансовых организациях, один доллар можно купить по цене от 75,55 до 100 рублей, цена одного евро колеблется от 86,5 до 100 рублей. Отмечается, что 9 марта курс американской валюты на международном рынке Forex подскочил на 9,5% и превысил отметку в 75 рублей.

При этом евро поднялся выше 85 рублей. Как пишет ТАСС, последний раз евро и доллар повышались до такого уровня в марте 2016 года.

Срыв сделки ОПЕК+, произошедший из-за разногласий между участниками картеля, не сумевших договориться о сокращении нефтедобычи, повлек за собой обрушение цен на нефть, а после и фондовых рынков, и курса национальной валюты. Как считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, обвал должен был произойти в любом случае — и коронавирус тут совершенно не причем.

В некотором роде это даже хорошо, добавил Колташов: хоть котировки и не упали до своего минимума, но дальнейшего стремительного падения точно не будет. Что же касается падения курса рубля, то экономист не увидел в этом никаких поводов, которые могли бы подвигнуть население на некие резкие движения.

По мнению экономиста, рубль больше не упадет — он и так был переоценен, и его стоимость рано или поздно должна была уменьшиться, а доллар — достигнуть цены в 70 рублей.