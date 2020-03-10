Роструд напомнил о длинных майских выходных и сокращенных рабочих днях

Москва, 10 марта. Россиян ждут длинные выходные и сокращенные рабочие дни в мае. Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

«В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно», — рассказал он.

После пятидневного отдыха последует короткая рабочая неделя — она продлится с 6 по 8 мая. Далее в связи с празднованием Дня Победы россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая включительно, пишет «ФедералПресс». Замглавы Роструда подчеркнул, что 30 апреля и 8 мая продолжительность рабочего дня сократится на один час, поскольку эти даты являются предпраздничными.

Отметим, что всего в 2020 году в России насчитывается восемь коротких рабочих недель. Предыдущие длинные выходные в нашей стране только что завершились — россияне отдыхали с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня, напоминает телеканал «360». Также длинные выходные пришлись на период с 22 по 24 февраля, они были связаны с Днем защитника Отечества.

Помимо мая, в 2020 году россиян ждут дополнительные выходные в июне и в ноябре. Так, 12 июня отмечается День России, в связи с чем можно будет отдыхать три дня подряд. А 4 ноября празднуется День народного единства. В честь праздника жители России получат дополнительный выходной посередине недели.

Кроме того, официальным выходным днем объявлено 22 апреля, когда состоится голосование по поправкам к Конституции РФ. Этот внеплановый выходной будет оплачиваться.