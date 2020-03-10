Роспотребнадзор откроет всероссийскую горячую линию по защите прав потребителей

Москва, 10 марта. В среду, 11 марта, специалисты Роспотребнадзора откроют Всероссийскую горячую линию. Мероприятие будет организовано в преддверии Дня прав потребителей, который отмечается во всем мире.

До конца месяца жители страны смогут получить бесплатную квалифицированную помощь по телефону, специалисты также помогут составить претензию или исковое заявление в суд. Единый консультационный центр будет работать круглосуточно. Россияне также смогут обратиться за помощью в территориальные органы Роспотребнадзора.

«Всемирный день прав потребителей ежегодно отмечается 15 марта. В этом году он пройдет под девизом «рациональный потребитель».

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня потребителей, во всех регионах страны запланировано также проведение специалистами Роспотребнадзора уроков, лекции и семинаров», – говорится на сайте службы в сфере защиты прав человека.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам на время эпидемии коронавируса как можно меньше выезжать заграницу. Также в ведомстве добавили, что сейчас российскими госорганами приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ, пишет «Газета.ru».