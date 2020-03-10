В Италии остановили чемпионат страны по футболу. События дня. ФАН-ТВ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание на тему: «Стабильность российской экономики». В заседании приняли участие вице-премьеры Григоренко, Борисов и Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минэнерго Александр Новак, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, а также помощник президента России Максим Орешкин, сообщается на сайте камбмина. Министр финансов заявил, что имеющиеся ресурсы позволяют России гарантировать выполнение соцобязательств перед гражданами и реализовать нацпроекты. Силуанов уточнил, что финансовая стабильность будет обеспечена даже в условиях низких цен на нефть.

Единая Россия поддержит поправки в конституцию

Фракция «Единой России» готова поддержать законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме, а также призывает все остальные фракции последовать ее примеру. С таким заявлением выступил председатель партии Дмитрий Медведева.

«Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция «Единой России» сегодня, в ходе второго чтения законопроекта, поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их», — заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января. Второе чтение по документу пройдет в Госдуме 10 марта. Всероссийское голосование планируется провести 22 апреля.