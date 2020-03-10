В Италии остановили чемпионат страны по футболу. События дня. ФАН-ТВ

Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание на тему: «Стабильность российской экономики». В заседании приняли участие вице-премьеры Григоренко, Борисов и Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минэнерго Александр Новак, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, а также помощник президента России Максим Орешкин, сообщается на сайте камбмина. Министр финансов заявил, что имеющиеся ресурсы позволяют России гарантировать выполнение соцобязательств перед гражданами и реализовать нацпроекты. Силуанов уточнил, что финансовая стабильность будет обеспечена даже в условиях низких цен на нефть.
Единая Россия поддержит поправки в конституцию
Фракция «Единой России» готова поддержать законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме, а также призывает все остальные фракции последовать ее примеру. С таким заявлением выступил председатель партии Дмитрий Медведева.
«Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция «Единой России» сегодня, в ходе второго чтения законопроекта, поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их», — заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января. Второе чтение по документу пройдет в Госдуме 10 марта. Всероссийское голосование планируется провести 22 апреля.
Пять компаний РФ начали поставку нефти в Белоруссию
Пять небольших компаний из РФ начали поставки нефти в Белоруссию. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Ранее в «Белнефтехиме» заявляли, что Белоруссия намерена наладить сотрудничество с небольшими предприятиями из РФ, чтобы создать конкурентную среду для поставок сырья. Напомним, проблемы возникли из-за того, что Москва и Минск не могут заключить долгосрочный контракт на фоне разногласий по цене. Хотя многие эксперты заверяли, что Белоруссии была предложена цена ниже рыночной.
В Италии остановили чемпионат страны по футболу
Премьер-министр Италии Джузеппе Конти подписал декрет об отмене в стране всех спортивных соревнований, включая национальный футбольный чемпионат. Запрет продлится до 3 апреля. Параллельно на всей территории государства вводится карантин по коронавирусу. Ранее матчи 26-го турнира чемпионата Италии по футболу были перенесены на неделю и сыграны 8 и 9 марта при пустых трибунах. Из-за коронавируса были отменены четыре встречи в рамках 25-го тура. Также с сегодняшнего дня вступают в силу ограничение на передвижение по всей территории Италии.