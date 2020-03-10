Профессор Кислов назвал две главные климатические опасности для России

Москва, 10 марта. Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Кислов назвал две главные опасности, которые угрожают России от изменения климата.

По словам специалиста, более всего страна может пострадать от таяния вечной мерзлоты и опустынивания.

«Таяние мерзлоты — действительно проблема, но на севере живет мало людей. Зато там экономический эффект значительный. По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП», – цитирует Александра Кислова РИА Новости.

При этом профессор пояснил, что в отдельных регионах присутствует свой экологический процесс, который влияет на климат. Так, например, на юге это опустынивание и прогрессирующая засушливость.

Однако, по мнению Кислова, России наводнения не угрожают. Он считает, что ущерб от них связан не столько со стихией, сколько с деятельностью людей, которые строят там, где этого делать не следует.

Напомним, в середине февраля бразильские ученые зафиксировали в Антарктике самую теплую температуру воздуха в истории наблюдений. Впервые воздух прогрелся до 20,75 градуса Цельсия, пишет «Газета.ru».