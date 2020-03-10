Си Цзиньпин прибыл в Ухань с инспекционной поездкой

Пекин, 10 марта. Председатель Китайской Народно-Демократической Республики Си Цзиньпин прибыл в город Ухань провинции Хубэй, которая стала эпицентром возникновения нового типа коронавируса COVID-19.

Согласно информации китайского телевидения, самолет председателя КНР прибыл в провинцию в 10.00 по местному времени (05.00 по Москве). Предполагается, что глава республики ознакомится с мерами, которые предпринимаются для борьбы с эпидемией. Также Си Цзиньпин должен встретиться с врачами, командным и рядовым составом китайской армии, соцработниками, полицейскими, добровольцами и пациентами, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране. Согласно поступившей информации, инфицированный прилетел 2 марта в Монголию из Франции транзитом через Москву. Отмечается, что его уже отправили на карантин. Пациент пребывает в стабильном состоянии, пишет «Газета.ru».