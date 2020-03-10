Российские ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

Москва, 10 марта. Московский радиотехнический институт РАН получил патент на систему передачи энергии на Землю с орбитальной солнечной электростанции.

Ученые предлагают развернуть электростанцию с солнечными батареями на высоте от 300 до 1000 км. Пролетая над приемным пунктом на поверхности планеты, она сможет передавать накопленную энергию на Землю с помощью микроволн.

Таким образом, считают исследователи, можно решить сразу две важных задачи.

«Обеспечить передачу энергии непосредственно в районы потребления без организации наземных линий электропередачи. Сократить использование углеводородного топлива, добыча и сжигание которого оказывают вредное влияние на биосферу», — говорится в пояснительной записке к патенту.

В 70-х годах прошлого века схожее изобретение было запатентовано в США. Тогда ученые предлагали разметить подобную электростанцию на высоте в 36 тысяч километров, что позволило бы ей практически постоянно находиться над одной точкой на поверхности Земли. Но в этом случае приемную станцию можно было бы построить лишь на экваторе. Российское изобретение позволяет передавать энергию в любой регион.

Как сообщает РИА Новости, в 2018 году первый заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Сергей Попов рассказал, что ученые в России разрабатывают орбитальный лазер с ретранслятором, способным передавать солнечную энергию в те уголки Земли, где невозможно или очень сложно построить электростанцию, в том числе в Арктику или в Антарктиду.