США перебросили в Европу бомбардировщики-невидимки B-2

Вашингтон, 10 марта. США перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit.

Об этом в своем пресс-релизе сообщило Европейское стратегическое командование Вооруженных сил Соединенных Штатов, не указав точное количество переброшенных в Европу самолетов.

Стелс-бомбардировщики прибыли с авиабазы «Уайтмен» в штате Миссури и совершили посадку на одном из британских военных аэродромов на принадлежащих Португалии Азорских островах, совершив в полете дозаправку с помощью самолетов KC-10 Extender.

«Самолеты будут действовать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования. Их переброска дает экипажам возможность познакомиться с европейским театром и демонстрирует поддержку союзников и партнеров со стороны США», — говорится в пресс-релизе.

B-2 уже перебрасывались в Европу в августе 2019 года. Тогда три самолета этого типа отрабатывали серию тренировочных задач, в частности — по нанесению ударов у границ России в районе Северного моря.

Американский стелс-бомбардировщик B-2 Spirit был разработан в конце 80-х годов прошлого века и производился до 1999 года. Поверхность самолета, созданного по технологии «летающее крыло», покрыта радиопоглощающими материалами.

B-2 получил известность как самый дорогой военный самолет за всю историю авиации. На закупку семи бомбардировщиков в 1991-1993 годах из бюджета США было выделено более 12 млрд долларов. Всего построен 21 самолет, почти все они названы в честь американских штатов. В настоящее время в строю остаются 19 единиц. Каждый из может нести до 16 ядерных бомб.