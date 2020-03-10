Смертельно больная американка бросила мужа и переспала с 185 мужчинами

Вашингтон, 10 марта. Жительница США по имени Молли заболела неизлечимой стадией рака, однако конец своей жизни женщина решила провести нестандартно. Она рассталась со своим супругом и начала активно встречаться с другими мужчинами.

В 41 год у Молли диагностировали четвертую стадию рака груди. При этом, до того, как врачи поставили смертельный диагноз, у нее с мужем возникли проблемы в отношениях.

В рамках лечения врач назначили Молли несколько видов лечения, в том числе мастэктомию, химиотерапию и гормональную терапию. При этом врачи предупредили пациентку, что лечение может уничтожить ее либидо, однако ее влечение наоборот повысилось. Тогда она решила расстаться с супругом и начать встречаться с другими мужчинами. По словам женщины, после количество ее партнеров возросло до 185.

«Секс заставляет меня чувствовать себя живой — это хороший способ отвлечься от болезни», – заявляла она.

Женщина умерла в марте 2019 года в возрасте 45 лет, пишет зарубежное издание The Mirror.

Напомним, ранее в Великобритании врачи не смогли распознать смертельно опасную болезнь. 21-летняя Энни Лавгроув рассказала, что обратилась к семейному врачу после того, как большая язва у нее во рту не прошла после курса антибиотиков. Медики посчитали, что у нее тонзиллит и отправили домой. Однако после того, как состояние девушки резко ухудшилось, врачи узнали, что она больна апластической анемией.