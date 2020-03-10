Нюша блеснула в Дубае фигурой в красном купальнике

Москва, 10 марта. Российская певица Нюша выложила соблазнительные фотографии в красном купальнике с пляжа в Дубае.

Нюша прилетела в Объединенные Арабские Эмираты для участия в фестивале русской культуры «Матрешка». В своем Instagram она выложила серию снимков с пляжа, где позирует вместе с главным редактором журнала L'OFFICIEL Kids Алисой Крыловой.

«Заряжаемся с Алисой Крыловой перед открытием фестиваля «Матрешка». Вечером буду присылать вам, мои хорошие, свои лучики», — написала звезда российской эстрады.

На других фото из Дубая, также размещенных в соцсети, Нюша предстает одна, блистая в воде подтянутыми и соблазнительными формами, а также загадочным взглядом через плечо.

«Видели когда-нибудь воду такой кристальной чистоты?» — игриво спрашивает она у подписчиков.

Фанаты певицы по достоинству оценили фото «воды».

«Кому тут твоя вода нужна», — с иронией констатирует elenakolpakovaa.

«Видела! Но мне нравится больше фигура!» — призналась alisatulynina.

«Прям Киприда, из воды выходящая», — отметил aleksandr.makovozov.

Фестиваль «Матрешка» проводится в Дубае с 2014 года. Организаторы поставили своей целью выстроить диалог между Россией и ОАЭ и создать новые возможности для развития малого и среднего бизнеса путем создания устойчивого туристического потока в регионы Российской Федерации. В этом году «Матрешка» проводится в стиле русской сказки, его главным персонажем стала Баба Яга.