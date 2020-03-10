Куликов спрогнозировал вероятный рост нефтяных цен в этом году

Москва, 10 марта. Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов заявил, что на падение нефтяных цен повлияла переоценка объемов глобального спроса.

При этом эксперт отметил, что валютный шок, который был спровоцирован снижением цен на нефть, будет ощущаться гораздо мягче, чем в 2009 и 2014 года. По его мнению, сложившаяся ситуация на нефтяном рынке скорее повлияет на перспективы текущего года, чем на долгосрочные планы. Куликов пояснил, что после нынешнего падения уже в этом году вновь возможен рост нефтяных цен до уровня, превышающего базовую цену, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 10 марта нефть марки Brent повысилась в цене на шесть процентов. Сутки назад майский фьючерс Brent опустился до 32,28 доллара за баррель, обновив минимум, зафиксированный в 2016 году.

Цены на нефть резко упали после срыва переговоров ОПЕК+ в конце прошлой недели, когда участники сделки не смогли договориться о снижении добычи сырья для стабилизации мировых цен.