Мошенники придумали новый способ хищения денег в Сети

Москва, 10 марта. Руководитель департамента инновационной защиты бренда компании Group-IB Андрей Бусаргин сообщил, что преступники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах.

По словам Бусаргина, новая схема мошенничества получила название «Белый кролик» по аналогии со сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», поскольку здесь также все начинается с кажущихся безопасными действий. Злоумышленники предлагают потенциальной жертве получить вознаграждение за прохождение опроса, действуя от имени звезд или с помощью поддельных роликов в новостном формате. Выполнив предложенные шаги, клиент получает ссылку, по которой предлагается перейти.

«Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведет на сайт без логотипов, но клиент уже доверился «белому кролику» и потерял бдительность. На сайте мошенник может попросить «тестовый» платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка», — рассказал эксперт.

Бусаргин подчеркнул, что эта схема особенно опасна, поскольку не выглядит подозрительной, а службам безопасности банков сложно ее отследить.

Как отметил директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев, подобный способ хищения средств набирает обороты, а клиенты зачастую не сообщают о преступлении из-за небольшого размера переведенной мошенникам суммы.

Эксперты указывают, что сложность выявления новой схемы заключается в том, что ссылки, направляемые преступниками жертвам, действуют лишь один раз. Злоумышленники готовятся к обману заранее, изучая информацию о «клиентах» в социальных сетях. Особую опасность эта схема представляет для доверчивых подростков, пользующихся банковскими картами родителей. «Белый кролик» заманивает их под предлогом участия в социальных экспериментах, краудфандинге или благотворительных акциях.

Способом защиты от мошенников остается использование антивирусов с актуальными пакетами обновлений и ввод личных данных исключительно на надежных сайтах.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что преступники сняли со счета москвички три миллиона рублей.