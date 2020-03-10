Панин заявил, что в России его «ноги не будет»

Москва, 10 марта. Российский актер Алексей Панин заявил, что планирует переехать из России в Европу. При этом он объяснил, что желает поселиться в испанском городе Торревьеха, где у него есть друзья.

О желании покинуть Россию скандальный актер рассказал в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону. По словам Панина, переехать он хочет навсегда.

«Навсегда. Никогда моей ноги не будет в этой стране», – сказал он.

В планах у Алексея Панина продать одну из квартир в Москве и на эти деньги купить жилье в Испании. Вторую жилплощадь в столице он планирует сдавать, а на эти деньги жить.

В интервью Радио Sputnik Панин уточнил, что речь пока идет лишь о планах переезда. Покинуть Россию он хочет вместе с ребенком и женой, что сложно сделать сразу. Как объясняет актер, его дочь учится в русской школе и не знает испанского. Поэтому сначала семье необходимо дождаться ее выпускного.

Панин отметил, что и сам не знает языка, поэтому в Европе он не сможет работать по профессии.

«У нас есть задумка открыть театральную школку в Испании для русских детей, для детей иммигрантов. Сам я не смогу работать, но и еду туда для другого. За свою жизнь я пришел к другим вещам. Чтобы понять к каким, я посоветую открыть учения Будды или Ошо», – заявил Панин.

Напомним, в середине прошлого года эпатажный российский актер Алексей Панин заявил, что якобы пережил операцию по смене пола. Кроме того, скандальный артист сообщил, что такую же операцию намерена сделать и его супруга, пишет «Газета.ru».