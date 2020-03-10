США назвали «простой» способ продления СНВ-3

Вашингтон, 10 марта. Госдепартамент США считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) можно продлить простым способом, обменявшись дипломатическими нотами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа, который заявил, что способ продления СНВ-3 «заложен» в тексте договора.

«С точки зрения США, наше понимание заключается в том, что, говоря юридическим языком, положение о продлении договора уже заложено в текст договора, который прошел обсуждение, согласование и ратификацию. Так что с нашей точки зрения это требует лишь не более чем обмена дипломатическими нотами», — заявил чиновник.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что России на продление СНВ-3 потребуется несколько месяцев. Он указал, что договор необходимо внести на рассмотрение Федерального собрание, а законопроект должен быть одобрен обеими палатами российского парламента.

Напомним, СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие документа заканчивается в феврале 2021 года. Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял о намерении выработать новое трехсторонне соглашение, которое должно быть ратифицировано Россией, Китаем и США. В КНР отвергли эту идею.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений предусматривает, что Россия и США сокращают свой ядерный потенциал таким образом, чтобы через семь лет с момента его подписания в 2011 году суммарные вооружения сторон не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, включая ракеты на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 пусковых установок.

Страны обязались обмениваться информацией о вооружениях дважды в год. Контрольный срок по достижению установленных СНВ-3 показателей наступил 5 февраля 2018 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3.