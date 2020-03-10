В Италии остановили игры чемпионата страны по футболу

Рим, 10 марта. Премьер-министр Италии Джузеппе Конти подписал декрет об отмене в стране всех спортивных соревнований, включая национальный футбольный чемпионат.

Накануне Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии призвал правительство страны отменить все спортивные мероприятия на фоне распространения коронавируса. Исключением могут стать лишь международные турниры, не попадающие под юрисдикцию НОК.

Допускаются тренировки на открытых площадках в рамках подготовки к Олимпийским играм и другим крупным соревнованиям в случае соблюдения всех предписываемых мер предосторожностей.

Спортивные соревнования в Италии, в том числе чемпионат страны по футболу, отменены до 3 апреля. Параллельно на всей территории государства вводится карантин по коронавирусу.

Ранее матчи 26-го турнира чемпионата Италии по футболу были перенесены на неделю и сыграны 8 и 9 марта при пустых трибунах. Из-за коронавируса были также отменены четыре встречи в рамках 25-го тура. Лидером турнирной таблицы остается «Ювентус», набравший в 62 матчах 63 очка. В спину команде из Турина «дышит» «Лацио», отстающий всего на одно очко. На третьем месте в таблице — «Интер» с отставанием в девять очков и одной игрой в запасе.

Как пишет «Газета.ру», из-за карантина в Италии введено ограничение на передвижение по всей территории страны. Исключение будет сделано лишь для тех, кто оправляется в поездку по работе или в связи со здоровьем. Новые меры начинают действовать с утра вторника, 10 марта.