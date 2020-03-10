Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Монголии

Улан-Батор, 10 марта. Власти Монголии подтвердили появление первого случая заражения новым типом коронавируса.

Инфекция была обнаружена у гражданина Франции, который прибыл на работу в Монголию транзитом через Москву. На данный момент правительство выявило 42 человека, с которыми общался пациент, а также 142 гражданина, имевших тесный контакт с зараженным, пишет информационное агентство Reuters.

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За первые два месяца инфекция распространилась за пределы материкового Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Согласно последним данным, коронавирус COVID-19 подтвержден у 110 953 пациентов, скончались 3 877 человек, вылечились — 62 135.