Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России

Москва, 10 марта. Специалисты составили рейтинг самых быстроразвивающихся регионов России. Согласно данным статистики, улучшению экономического здоровья в них способствовало замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, рост зарплат и активное развитие строительного сектора.

Список был составлен рейтинговым агентством «Эксперт РА» и фондом «Росконгресс». По мнению аналитиков, к регионам с высоким уровнем экономического здоровья относятся Москва (индекс 98%) Сахалинская область (97%), Тюменская область (83%), Ямало-Ненецкий округ (81%), Ханты-Мансийский округ (80%), Санкт-Петербург (76%), Московская область (74%) и Республика Татарстан (70%). Об этом пишет издание «Известия».

При этом уточняется, что лучшую динамику за прошедший год показала Сахалинская область. Она прибавила 59% к индексу динамики экономического здоровья.

«Доходы консолидированного бюджета субъекта в 2019 году выросли почти на 25%. В первую очередь это связано с увеличением объемов поступлений по налогу на прибыль организаций, ростом добычи нефти по проекту «Сахалин-1» и налоговой базы в долларовом эквиваленте», – заявила старший директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Гульназ Галиева.

Единственным регионом из списка, показавшим отрицательную динамику, стала Московская область. Причиной тому стало сокращение объема платных услуг и реальных денежных доходов.

Напомним, ранее Московская область вошла в список самых привлекательных регионов для инвестиций. На самых престижных местах рейтинга также оказались Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, Татарстан, Московская, Тюменская, Ленинградская области и другие, пишет «Газета.ru».