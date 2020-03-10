Бузова разблокировала свою страницу в Instagram

Москва, 10 марта. Певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова открыла доступ к своей странице в социальной сети Instagram. Ограничивать доступ к аккаунту ранее ей пришлось из-за наплыва хейтеров.

После 8 Марта страница Бузовой вновь доступна, комментарии разблокированы и доступны для всех.

Напомним, впервые певица закрыла аккаунт на волне скандала в августе прошлого года. Тогда собственница самого популярного в России Instagram опубликовала в соцсети ролик, где она облизывает тарелку и называет себя «блокадницей».

Как сообщала «Газета.ру», возмущенные пользователи оставили под скандальной записью множество комментариев с осуждением за неуместное высказывание. На волне скандала продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артистка знает, о чем говорит, и делает это намеренно для привлечения внимания.

Значительно позже Бузова вновь открыла доступ к своей странице, однако вскоре ей вновь пришлось опять закрыть страницу. В начале декабря 2019 года она выступала на концерте после Льва Лещенко. Перед началом своего выступления, телеведущая «Дома 2» решила произнести речь, в которой рассказала о «трясущихся поджилках»: для нее является «огромной честью» выступление после Лещенко. Но тут вышел конфуз: фамилию 77-летнего полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Бузова произнесла как Левченко. Видео с неловкой ошибкой разлетелось по Сети. Ошибка стала очередным поводом для шуток и едких комментариев в ее адрес.