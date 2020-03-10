Обнаружение контейнера с трупами животных объяснили в Якутии

Якутск, 10 марта. Департамент ветеринарии Якутии сообщил, что животные в пункте передержки в Якутске были усыплены с целью предотвращения заражения бешенством.

Ранее стало известно, что в столице Якутии зоозащитники обнаружили контейнер, в котором нашли около ста умерщвленных кошек и собак. Глава региона Айсен Николаев поручил провести по данному факту проверку.

Как выяснилось, животных пришлось усыпить из-за угрозы распространения бешенства. В департаменте ветеринарии республики напомнили, что эвтаназия служит мерой предотвращения эпидемии, а распространяемые материалы о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности.

«Когда стоит выбор между жизнью человека и животного — выбор очевиден. В контейнере, который вскрыли зоозащитники, находилось более 100 туш животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев в связи с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба департамента уточняет, что с момента обнаружения вируса бешенства огороженная территория пункта передержки животных была переведена в режим карантина, а лица, подвергшиеся риску инфицирования, должны пройти курс лечебно-профилактической иммунизации.

Отметим, что бешенство — одно из самых страшных общих для человека и животных заболеваний, характеризующееся высоким уровнем летальности.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на западе Москвы на территории района Солнцево объявлен карантин по бешенству.