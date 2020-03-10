Нефть марки Brent дорожает после обвала

Москва, 10 марта. Нефть марки Brent повысилась в цене на шесть процентов после падения днем ранее.

Данные торгов свидетельствуют о повышении стоимости фьючерсов на североморскую нефть марки Brent. Нефть повысилась в цене на 6,67 процента после падения ее цены в понедельник примерно на треть и торгуется на уровне 35,69 доллара за баррель.

Сутки назад майский фьючерс Brent опустился до 32,28 доллара за баррель, обновив минимум, зафиксированный в 2016 году.

По данным агентства Bloomberg, падение нефтяных цен 9 марта стало сильнейшим со времен войны 1991 года в Персидском заливе.

Цены на нефть резко упали после срыва переговоров ОПЕК+ в конце прошлой недели, когда участники организации не смогли договориться о снижении добычи сырья для стабилизации мировых цен.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что нефть марки WTI на торгах во вторник также дорожает на 3,85 процента.