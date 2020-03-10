Россия поможет Ирану в борьбе против коронавируса

Москва, 10 марта. Россия отправит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом, сообщили в посольстве исламской республики в Москве.

Как сообщают «Известия», 29 февраля в ходе телефонных переговоров президентов Ирана и РФ Хасана Роухани и Владимира Путина российский лидер заявил о готовности оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом. Посол Казем Джалали подтвердил изданию, что Тегеран обратился к Москве с просьбой о помощи. По его словам, Россия предоставит республике «трехслойные медицинские маски для лица, вентиляторы, хирургические халаты и тесты на коронавирус».

Согласно последним данным, в Иране зафиксировано более 7 161 подтвержденного случая коронавируса, скончались 237 пациентов. В стране введен строгий карантин, отменены пятничные проповеди. Из тюрем были освобождены более 70 тыс. заключенных, чтобы избежать массового заражения.

В посольстве Ирана заверили издание, что эпидемия COVID-19 не влияет на политическое сотрудничество «астанинской тройки», предложение Рухани провести саммит Иран-РФ-Турция в Тегеране остается в силе.

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За первые два месяца инфекция распространилась за пределы материкового Китая. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Согласно последним данным, коронавирус COVID-19 подтвержден у 110 953 пациентов, скончались 3 877 человек, вылечились — 62 135, передавала «Газета.ру».

По данным департамента здравоохранения Москвы, россияне, вернувшиеся из Германии, Испании, Италии, Кореи, Франции, Китая и Ирана, обязаны проходить двухнедельный карантин. Все остальные государства, где был зафиксирован хотя бы один случай заражения коронавирусом, входят в «список опасности». Об их посещении гражданам РФ нужно будет уведомлять департамент здравоохранения.