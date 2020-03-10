Дочь Заворотнюк рассказала о черной полосе в своей жизни

Москва, 10 марта. Анна Заворотнюк, дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в социальной сети Instagram пост, в котором рассказала о черной полосе в своей жизни. Мама девушки уже в течение долгого времени борется с тяжелой болезнью.

В своей публикации Анна Заворотнюк написала, что черная полоса несет для человека послание о том, что с ним что-то не так.

«Она может стать твоим учителем и наставником, который раскроет твою истинную значимость. Наша темная сторона существует, чтобы показать, что мы не доработали в себе. Ее миссия — научить нас любви, сочувствию, прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться», – высказалась дочь знаменитой актрисы.

По ее мнению, когда человек встанет на правильный путь, тень обернется светлым будущим.

Публикация девушки за день набрала более 7 тысяч отметок «мне нравится». Многие подписчики высказали слова поддержки, пожелав Анне сил и терпения.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью матери. К фанатам она обратилась через соцсеть Instagram. Девушка написала, что она любит всех и остается глубоко убеждена в том, что с поддержкой россиян и общими молитвами мама поправится.

Тревожные новости о здоровье Анастасии Заворотнюк и возможном диагнозе «рак мозга» стали появляться в прессе в августе 2019 года. Семья актрисы ее диагноз не раскрывает, давая понять лишь, что Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, пишет «Газета.ru».