Собчак задрала ногу на Мальдивах в поддержку курса рубля

Москва, 10 марта. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала фото с задранной ногой, комментируя снижение курса рубля к евро и доллару.

Соответствующую фотографию Собчак выложила в своем Instagram. На фото она предстает в голубом костюме от российского дизайнера Андрея Артемова, лежа на пирсе на фоне бирюзового моря.

«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет», — написала телеведущая.

Подписчики не оценили иронии звезды, поделившейся фото с отдыха на Мальдивах во время нестабильной ситуации в экономике.

«Отдых в этом году будет у всех на даче», — спрогнозировал goldsmith_esalnek.

«Это вообще не смешно, особенно бедным и пенсионерам», — отметил andrej3912.

«Бред. Захотела покрасоваться, ногу задрать. Надо же типа про рубль сострить. А то может и за растяжку обычную похвалят», — написала oliya.evg_klaiksa_pir.

Некоторые и вовсе сравнили Собчак с котами из мемов, делающими «хоба», задирая заднюю лапу вверх.

Напомним, накануне курс рубля снизился по отношению к доллару и евро на фоне падения мировых цен на нефть. На рынке Forex стоимость евро превысила 86 рублей, доллар приблизился к 76 рублям.

Ключевыми будут торги на Московской бирже, которые откроются утром во вторник. 9 марта биржа установила коридор возможного изменения курса иностранных валют, который составил от 70,455 до 76,3951 рубля для доллара и от 79,625 до 87,3131 рубля для евро.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Ксения Собчак посмеялась над пошедшим в политику музыкантом Сергеем Шнуровым.