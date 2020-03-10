Бузова «без косметики» озадачила своих поклонников

Москва, 10 марта. Певица и ведущая «Дома 2» Ольга Бузова удивила своих поклонников фотографией без одежды и макияжа. Большая часть подписчиков звезды призналась, что не узнала артистку.

Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в одном полотенце в окружении цветов. Певица поблагодарила Курск за встречу и сообщила, что теперь отправляется с концертом в Белгород.

«Пусть утро всегда будет таким», — подписала снимок телеведущая.

Подписчики Бузовой отметили, что ее не узнать на фотографии.

«Шо у нее с лицом?» - спрашивает пользователь под ником nasstyuushhka.

«Ой, как много фотошопа», — считает kolomasova22.

«Походу кто-то с похмелья», — предполагает lubahaluba.

«Вот зачем столько ретуши? Ольчик, ты и так шикарна!» — обратился к певице irengrigory.

Нашлись и те, кто поддержал певицу, отметив «естественный» образ Бузовой.

«Олечка, ты очень нежная и женственная! Ты просто цветочек», — пишет carteraus.

Ранее журналисты составили «список ненависти» из имеющих наибольшее количество хейтеров женщин в отечественном шоу-бизнесе, который возглавила Бузова. Злопыхатели критикуют ее музыку, кругозор, гардероб и даже выбор мужчин. Страница Instagram звезды набрала рекордные для российского сегмента 19,7 млн подписчиков. Однако Бузова закрыла свой профиль для новых подписчиков. После 8 Марта певица вновь открыла аккаунт.

На втором месте оказалась продюсер Яна Рудковская, часто вступающая в перепалки с другими представителями шоу-бизнеса и блогерами в Интернете. Замыкает тройку лидеров телеведущая Ксения Собчак. В топ-5 также вошли певица Светлана Лобода и актриса Кристина Асмус. Последняя стала объектом ненависти из-за откровенной сцены в фильме «Текст».