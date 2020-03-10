«Единая Россия» поддержит законопроект о поправках в Конституцию

Москва, 10 марта. Фракция «Единой России» готова поддержать законопроект о поправках в Конституцию РФ в ходе второго чтения в Госдуме, а также призывает все остальные фракции последовать ее примеру. С таким заявлением выступил председатель партии Дмитрий Медведева.

«Значимость поправок, вынесенных на рассмотрение Государственной думы, понятна каждому депутату. Фракция «Единой России» сегодня, в ходе второго чтения законопроекта, поддержит поправки. Мы призываем наших коллег из других фракций также поддержать их», — гласит заявление Медведева.

Медведев подчеркнул, что это будет «ответственное и взвешенное политическое решением».

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное голосование предложения, направленные на изменение политической структуры государства. Инициативы российского лидера позволят усилить полномочия парламента и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в России.

Проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января. На заключительном заседании комитета было рассмотрено 87 предложений. В общей сложности на его рассмотрение поступило порядка 390 поправок. Второе чтение по документу пройдет в Госдуме 10 марта. Всероссийское голосование планируется провести 22 апреля.