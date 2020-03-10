Пять российских компаний занялись поставками нефти в Белоруссию

Минск, 10 марта. Пресс-секретарь белорусского концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко рассказал, что пять небольших компаний из РФ начали поставки нефти в Белоруссию.

Ранее в «Белнефтехиме» заявляли, что Белоруссия намерена наладить сотрудничество с небольшими предприятиями из РФ, чтобы создать конкурентную среду для поставок сырья. Глава концерна Андрей Рыбаков сообщил, что совокупный объем экспорта составит около 200 тысяч тонн нефти.

Как пишет РИА Новости, поставки налажены по цене без премии, как того добивалась белорусская сторона. Тищенко не стал раскрывать названия российских компаний.

На сегодняшний день нефтеперерабатывающие предприятия в Белоруссии работают с 50-процентной загрузкой. Проблемы возникли из-за того, что Москва и Минск не могут заключить долгосрочный контракт на фоне разногласий по цене. Белоруссию не устраивает, в частности, размер премий российским компаниям в условиях реализации налогового маневра.

В этой ситуации Белоруссия, продолжая переговоры с РФ, ищет других поставщиков сырья. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы полностью закрыть белорусские потребности в нефти «по конкурентной цене». Известно также, что Минск направлял коммерческие запросы в Казахстан и Азербайджан.

Накануне «Газета.ру» сообщила, что Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения мировых цен. Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что «есть дополнительные возможности договориться с РФ», не уточняя других подробностей.