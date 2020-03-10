США хотят, чтобы российский «Посейдон» попал под ДСНВ 

Вашингтон, 10 марта. Вашингтон хочет, чтобы Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (неофициально СНВ-3) охватывал новые и разрабатываемые российские системы, в том числе подводный аппарат «Посейдон». Об этом заявил журналистам представитель Госдепартамента США высокого ранга.

«Мы должны убедиться в том, чтобы охватывалось не только то, что в настоящее время охватывается ДСНВ, но и целый ряд новых российских систем», — заявил представитель внешнеполитического ведомства, уточнив, что речь идет о необитаемом аппарате «Посейдон».

Напомним, что в настоящее время между США и РФ действует СНВ-3, срок действия которого истекает в начале 2021 года. Соглашение рассчитано на десять лет с возможным продлением на пять лет по взаимной договоренности сторон. Американская сторона еще не определилась, будет ли она продлевать договор на действующих условиях, или нет. В Пентагоне заявляют, что Москва должна включить в сделку и те вооружения, которые еще даже не разработаны.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что «уклоняясь от обсуждения темы продления ДСНВ — США пытаются развязать себе руки, как это было в случае со сломом договора о ракетах средней и меньшей дальности». Он также назвал «агрессивной и очень опасной для мировой безопасности и стабильности риторикой» заявления Пентагона о совершенствовании ядерного арсенала США и его возможном применении в локальных конфликтах.

Напомним, в послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин рассказал, что атомный подводный аппарат неограниченной дальности «Посейдон» успешно проходит испытания, передавал RT. По данным СМИ, до конца текущего года на воду должны спустить второй носитель «Посейдонов» — подводную лодку «Хабаровск».

Капитан 1 ранга и военный эксперт Василий Дандыкин заявил ранее ФАН, что гиперзвуковые ядерные торпеды «Посейдон» — еще одна головная боль для американцев. По его словам, в НАТО их называют «оружием судного дня», ведь «Посейдон» может применяться с кораблей и подводных лодок на гигантское расстояние и наносить огромное радиоактивное заражение территории потенциального противника.