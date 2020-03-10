Стоимость нефти марки WTI поднялась на 0,3%

Москва, 10 марта. Стоимость нефти марки WTI с начала торгов в этот вторник поднялась на 0,3%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Росту предшествовало падение более чем на 30%.

После этого апрельский фьючерс марки WTI подорожал до 1,56%, и его стоимость составила 30,6 доллара за баррель. Отметим, что он открылся ростом лишь на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent подешевел на 0,39% до 33,32 долларов за баррель.

Обе марки в этот понедельник обновили минимумы за четыре года, упав в примерно на 30%. Позже стало известно, что рост апрельского фьючерса марки WTI подорожал на 5,14%, достигнув цены в 31,69 доллара за баррель.

Напомним, что в пятницу, 6 марта, завершились переговоры стран — участниц сделки ОПЕК+, которые не смогли продлить срок действия договоренностей или сформировать их новые параметры, сообщила газета «Известия».

Россия не поддержала предложение ОПЕК дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. На этом, в частности, настаивала Саудовская Аравия. Предложение объяснялось падением спроса на нефть из-за распространения в мире коронавируса.