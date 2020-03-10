Эксперт Юденков рассказал о влиянии курса рубля на жизнь россиян

Москва, 10 марта. Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал о причинах падения курса рубля к доллару и евро и его влиянии на жизнь россиян.

Ранее мировые цены на нефть резко снизились на фоне провала очередных переговоров участников ОПЕК+, которые не смогли достичь договоренности по сокращению добычи. Вслед за нефтяными фьючерсами также снизился курс рубля по отношению к доллару и евро на рынке Forex. Тем не менее ключевыми будут торги на Московской бирже, которые откроются утром во вторник. Накануне биржа установила коридор возможного изменения курса иностранных валют, для доллара он составляет от 70,455 до 76,3951 рубля, для евро — от 79,625 до 87,3131 рубля.

По словам Юденкова, которые приводит «Вечерняя Москва», отсутствие соглашения с ОПЕК является ключевым, но не единственным фактором, повлиявшим на сложившуюся ситуацию.

«Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу», — отметил профессор.

Он считает, что падение рубля больше всего отразится на заграничных поездках россиян — путешествовать за рубеж жители РФ станут меньше. Но это может послужить дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма.

«Второе — цены на импортные товары. Это и авто, и одежда, и техника. Посмотрим, как справится с инфляцией Центробанк, но для него это станет серьезным испытанием», — отметил эксперт.

Юденков подчеркнул, что не ждет радикального подорожания товаров первой необходимости.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на открытии торгов на американских биржах во вторник нефть марки WTI подорожала на 3,2%, тогда как днем ранее ее стоимость снизилась почти на треть.