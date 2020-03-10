Потери мировой экономики от коронавируса могут достичь $2 трлн

Женева, 10 марта. Потери мировой экономики, связанные с распространением коронавируса, могут составить в этом году порядка 2 трлн долларов. Такие данные содержатся в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В ЮНКТАД полагают, что мировой экономический рост из-за влияния коронавируса составит только 1,7% вместо прогнозируемых ранее 2,7%.

«Согласно предварительному негативному сценарию, снижение глобальных доходов достигнет 2 трлн долларов, при этом потери в 220 млрд долларов понесут развивающиеся страны (за исключением Китая)», — сообщается в докладе.

По мнению аналитиков ЮНКТАД, больше всего пострадают государства — экспортеры нефти, а также экспортеры сырьевых товаров. Их потери оцениваются в более 1% роста.

По данным ЮНКТАД, в Китае в текущем году годовые темпы роста упадут до 4,9% вместо прогнозируемых ранее 6,0%, в США — упадут с 2,0% до 1,2%, в странах Евросоюза, Канаде и Мексике — сократятся на 0,9%-0,7%.

«Мы шокированы отсутствием серьезного регулирования финансовой системы. В качестве следствия кризиса 2008–2009 годов мы ожидали увидеть гораздо более активное регулирование спекулятивных потоков капитала. Но этого не случилось», — заявил журналистам директор отдела ЮНКТАД по глобализации и стратегиям развития Ричард Козул-Райт.

Он добавил, что в России экономический рост может составить лишь 0,5% вместо ожидавшихся ранее 1,7%. Однако он добавил, что для российской экономики ситуация не будет плачевной, поскольку она не так «хрупка», как в других странах-экспортерах, передает Ридус.

Вспышка коронавируса нового типа была выявлена в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В январе Всемирная организация здравоохранения присвоила эпидемии статус чрезвычайной ситуации международного значения. Вирус зарегистрирован более, чем в 100 странах мира.

Согласно последним данным, коронавирус COVID-19 подтвержден у 110 953 пациентов, скончались 3 877 человек, вылечились — 62 135, передавала «Газета.ру».

На фоне новостей о распространении коронавируса и обвале стоимости нефти, по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже, ключевые индексы значительно снизились. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 2013,76 пункта, то есть 7,79%, и остановился на отметке в 23851,02 пункта. Данное падение стало самым значительным, начиная с октября 2008 года. Худший результат за последние 12 лет также показали индексы S&P 500 и Nasdaq.